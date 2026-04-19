Fallece la madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos

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SANTO DOMINGO.- Falleció este domingo la señora Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

La familia Santos-Echavarría informó que la dama, de 90 años, estaba casada con el señor Héctor Bienvenido Santos, falleció en su residencia, rodeada del amor y cuidado de sus familiares.

Tanto su esposo, como sus hijos, Joel Adrián y Carmen Ligia, Héctor José y Nerys, Indhira y Mark lamentan profundamente la pérdida de doña Estela.

Del mismo modo, sus nietos: Paula, Joel Armando, Daniela, Matías y Felipe también participan en tan sensible partida en este momento de dolor.

Los detalles sobre las honras fúnebres, a realizarse en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, serán dados a conocer de manera oportuna.