Pesqueira:"Fue un mareo" lo que le sucedió a una persona integrada en la búsqueda de Brianna Genao

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, aseguró este miércoles que lo que sucedió con una persona integrada en la búsqueda de la niña Brianna Genao, en Barrero, Imbert, provincia Puerto Pata, "fue un mareo".

Pesqueira indicó que, al presentarse el evento, esa persona, que no precisó si es un técnico del Buró Federal de Investigaciones (FBI) o de los investigadores locales, fue asistido inmediatamente por un personal médico. "No hay mayores detalles. Pero yo no puedo dar un diagnóstico, porque no lo tengo", agregó.

Seguirá la búsqueda

Dijo, además, que este jueves continuarán las labores para dar con el paradero de la menor de 3 años, que cumple ya dos semanas desaparecida y sin dejar rastro.

Este miércoles, los agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), junto a técnicos de la citada agencia internacional, agotaron una jornada de trabajo en esa comunidad puertoplateña, con un canino entrenado para rastrear personas desaparecidas.

"Agradecemos el esfuerzo de los representantes de los medios informativos que cubren este hecho y que se esfuerzan por tener información oficial y verificable", precisó Pesqueira, en nombre del Ministerio Público y la Policía Nacional.