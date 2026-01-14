Sting y sus excompañeros de The Police enfrentan juicio por derechos de autor en Reino Unido

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El cantante británico Sting ha pagado unos 800.000 dólares (686.496 euros) a sus excompañeros de la banda 'The Police' desde que éstos le demandaron por supuestos impagos relacionados con los derechos de autor digitales de las canciones del grupo, indicó su abogado este miércoles en una vista preliminar por este caso.

El baterista de la banda, Steward Copeland, y el guitarrista, Andrew Summers, reclaman a Gordon Sumner (nombre real de Sting), de 74 años, y a su compañía Magnetic Publishing Limited una cantidad de más de 2 millones de dólares (más de 1,7 millones de euros) que consideran "honorarios de arreglista", de acuerdo con los documentos judiciales a los que ha tenido acceso EFE.

El abogado encargado de la defensa de Sting, Robert Howe, afirmó este miércoles durante la audiencia técnica ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, celebrada este miércoles en un juzgado de Londres, que Sting había pagado 800.000 dólares a sus excompañeros por "ciertos infrapagos históricos admitidos" desde que el litigio se inició a finales de 2024.

Ni Sting ni ninguno de los excomponentes de la banda se personaron en el juzgado londinense para la audiencia de hoy.

La disputa legal que enfrenta a Sting y sus excompañeros desde hace varios años tiene su base en la interpretación de varios acuerdos ratificados por la banda desde sus inicios, a finales de los años 70, y el año 2016, después de varios intentos fallidos de lograr un acuerdo extrajudicial.

En este sentido, el monto que queda por resolver ascendería a los 1,2 millones de dólares (poco más de 1 millón de euros) y el proceso judicial pretende dirimir si las partes han liquidado entre sí estos honorarios de manera correcta.

Los miembros de 'The Police' acordaron inicialmente que el compositor de una canción del grupo cedería el 15 % de los ingresos de derecho de autor a los otros dos miembros, pero existe un desacuerdo entre las partes sobre cómo estos ingresos deben aplicarse en lo relativo a la explotación digital de las obras musicales.

Copeland y Summers defienden que estos "ingresos mecánicos" también deberían incluir todas las formas de 'streaming' y descarga digital, mientras que Sting respalda que los acuerdos solo hacen referencia a la "manufactura" de los productos físicos, tales como vinilos o cassettes.

Esta vista preliminar, bajo la división de contratos y acuerdos comerciales del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales y a cargo del juez Robert Graham Bright, finalizará este jueves, mientras que el juicio se espera en una fecha futura todavía por determinar.

El trío 'The Police' comenzó su andadura en 1977 y se mantuvo unido hasta 1986, período en el que vendió más de 75 millones de discos, para después reunirse en 2007 para una única gira mundial que finalizó en 2008.

La banda cuenta en la actualidad con 50 millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify, donde algunos de sus temas más exitosos, como 'Every Breath You Take' superan las 3.000 millones de reproducciones.