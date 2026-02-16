PGR ordena investigación sobre caso áreas protegidas

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

La Procuraduría General instruyó la realización de una investigación “exhaustiva e inmediata” sobre las afectaciones, ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios en áreas protegidas, incluido el Parque Nacional Jaragua, la zona de Bucanyé, Valle Nuevo, las Dunas de Baní, la Sierra de Bahoruco y el Parque Nacional Hoyo del Pino.

En ese contexto, la procuradora Yeni Berenice Reynoso designó una fuerza de tarea especial conformada por titulares de diversas áreas, bajo la coordinación del procurador adjunto Wilson Camacho, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

El equipo investigador está integrado, además, por los procuradores de corte Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); Francisco Contreras, de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren); Ramona Nova, de la Procuraduría Especializada Anti-Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Ana Burgos, responsable de la Unidad de Investigación Inmobiliaria.

También, Gedeón Platón Bautista Liriano, abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central.

Alcance

El equipo debe extender sus indagatorias a “todos los actos jurídicos, administrativos o transacciones que hayan dado lugar a la expedición de títulos de propiedad o acciones privadas que afecten la integridad de estas áreas protegidas”.

Con esta medida se busca establecer o determinar la existencia de entramados criminales, corrupción, falsificación o prevaricación que hayan facilitado el apoderamiento de patrimonio público.

De igual forma, la Procuradora dispuso que se realice, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, un informe sobre la situación jurídica en los 134 espacios que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap).

La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CAUASD) saludó esta medida del Ministerio Público y expresó su disposición de colaborar. Reiteró que cuenta con especialistas en diversas áreas relacionadas con la investigación.