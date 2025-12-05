Pide se diga la verdad sobre muerte de Stephora Joseph

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- El alcalde Ulises Rodríguez expresó ayer preocupación por el caso de Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que murió ahogada en una piscina durante una actividad organizada por el Colegio Leonardo Da Vinci, al tiempo que pidió que el hecho se investigue a fondo y se establezcan responsabilidades.

“Si hubo negligencia que se tomen las medidas de lugar, esperamos que se profundicen las investigaciones y se diga la verdad, porque la sociedad también desea que se llegue a fondo”, afirmó.

Rodríguez señaló que las circunstancia como la menor de edad perdió la vida ha sido un duro golpe para la familia, la sociedad santiaguera y el país. “Realmente este caso es lamentable y nos preocupa mucho”, indicó.

Dijo que es importante el resultado del informe que sobre el caso deberán ofrecer al país la Policía y el Ministerio Público.

Por su lado, el abogado y comunicador Jordi Veras dijo que lo ocurrido con la niña es un acto lamentable y bochornoso. Indicó que, además del Colegio Leonardo Da Vinci, donde estudiaba, también son responsables las instituciones que velan por la seguridad de los estudiantes ante el acoso y otros vejámenes que se registran en los centros educativos porque no accionaron a tiempo para evitar la tragedia.

Dijo que en estos casos debe tener empatía y sensibilidad por una madre que sufre por la pérdida de su única hija que, además, era brillante en su rendimiento académico.

Stefhora Anne Mircie, de nacionalidad haitiana, falleció el 14 de noviembre. De acuerdo a las versiones, habría sido ahogada por tres de sus compañeros en una piscina de la hacienda Los Caballos del sector Gurabo, mientras se encontraba en una actividad recreativa del Colegio Leonardo Da Vinci al que pertenecía.