Pide a Dios que misión de embajadora de EE.UU. sea la cooperación

Santiago.- El arzobispo de Santiago y presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, pidió ayer a Dios para que la misión diplomática de la embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah F. Campos, sea instrumento de diálogo, cooperación y entendimiento entre ambos pueblos.

Asimismo, el prelado imploró al Altísimo que ilumine las decisiones de quienes tienen responsabilidades públicas y empresariales para que sean guiadas por la justicia, la ética, la búsqueda de bien común y el compromiso con una sociedad más próspera, solidaria y en paz.

Monseñor Héctor Rafael Rodríguez se pronunció en esos términos al bendecir el almuerzo conferencia organizado por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago y que tuvo como oradora invitada a la diplomática estadounidense en su primera visita oficial a esta ciudad, quien destacó que el país y la región del Cibao son socios estratégicos y amigos claves de los Estados unidos.

Arzobispo de Santiago,monseñor Héctor Rafael Rodríguez.

“Que este encuentro fortalezca los lazos de respeto, colaboración y amistad con nuestras naciones”, afirmó monseñor Rodríguez.

Además, el líder religioso confía en que este tipo de actividades fortalezcan la fraternidad y mueva la esperanza de un mundo mejor para todos.

En su discurso de bienvenida, el presidente de la Cámara, Luis Campos Jorge, valoró este encuentro como un hito institucional, al convertirse en el escenario de la primera visita oficial de la embajadora a la ciudad, reafirmando su rol como plataforma de diálogo, representación empresarial y proyección internacional de la región Norte.

La actividad contó con la participación de la Raquel Peña, vicepresidenta de la República, el alcalde Ulises Rodríguez, la gobernadora provincial Rosa Santos, el senador Daniel Rivera, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos que acompañaron a la diplomática, líderes empresariales y representantes del sector productivo.