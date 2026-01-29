Embajadora Leah F. Campos afirma crisis Haití es desafío para RD y su nación

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- La embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah F. Campos, expresó su preocupación por la pobreza e injusticia que sufre el pueblo haitiano, afirmando que la inestabilidad que impera en esa nación representa un desafío serio para la República Dominicana y para el Gobierno norteamericano.

Dijo que un Haití más estable no es solo objetivo importante humanitario, sino una prioridad estratégica y económica alineada con la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, que reconoce que la estabilidad regional fortalece a sus aliados y protege las cadenas de suministros hemisféricas. Campos saludó la aprobación el pasado 12 de enero por tres años por parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de los programas de preferencia comerciales Hope/Help para Haití y se mostró optimista de que será aprobado en el Senado y enviado al presidente Trump para su firma.

Explicó que estos programas comerciales pueden contribuir a la estabilidad económica en Haití, reducir las presiones migratorias de manera irregular y crear condiciones más predecibles en la frontera, lo que podría también beneficiar a las empresas dominicanas, a las zonas francas, a la logística regional y a la seguridad del comercio formal en la parte norte del país.

Al pronunciar un discurso como oradora invitada del almuerzo conferencia organizado por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, en su primera visita oficial a esta ciudad, la diplomática ponderó el liderazgo del presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, destacando el compromiso en promover la seguridad ciudadana, la soberanía, la libertad, y la cultura del país, como dijo que lo está haciendo el presidente Trump con la visión del mundo y su política exterior práctica. Asimismo, valoró la posición del Gobierno dominicano de rechazar las ´serias presiones´ del pasado Gobierno norteamericano de pretender imponer al país una política de “fronteras abiertas”.