Pide enviar imputado al TSE por financiamiento

Por la cantidad y lo repetitivo de los incidentes que están presentando las defensas de los imputados en el caso de Jean Alain y compartes, la presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional volvió ayer a llamar la atención sobre la necesidad de evitar dilaciones para que el proceso no se haga “interminable”.

La magistrada Claribel Nivar se vio precisada a poner reglas sobre referencias procesales y evitar “lecturas extensas, sobre todo, de páginas de libros”.

Esto ocurrió durante el primer incidente que, de un total de 18, presentaría la defensa del exsubdirector administrativo de la Procuraduría, Alfredo Alexander Solano Augusto.

“Si seguimos en este ejercicio, va a ser interminable y es nuestro deber, en base al artículo 318, evitar, precisamente, cuestiones de esa naturaleza que tiendan innecesariamente a dilatar lo que aquí estamos viendo”, dijo la magistrada.

Piden incompetencia

Los abogados Ybo René Sánchez y Manuel (Many) Sierra centraron su defensa en la supuesta incompetencia del tribunal para conocer de la acusación del Ministerio Público contra su cliente, respecto del financiamiento ilícito de campaña y a la calificación jurídica que le dio a un delito que afirmaron, es electoral.

En ese sentido, solicitaron al tribunal que integran, además, las magistradas Yissel Soto y Clara Castillo, exluir de la acusación desde la página 711 hasta la 776, en las que el órgano acusador sindica a Solano Augusto como “financiador ilícito de campaña”.

Asimismo, declarar de oficio la incompetencia del tribunal y enviar el proceso contra su cliente al Tribunal Superior Electoral (TSE), “o determinar si la pena implica competencia de un juez unipersonal”, según la Ley Orgánica Electoral.

Próximos incidentes

La fase de incidentes en el juicio del caso Jean Alain continuará mañana, con la participación de las mismas defensas. El jurista Carlos Balcácer, quien encabeza la de Jean Alain Rodríguez, está previsto para intervenir en dos semanas.