Pide prisión acusados de matar agente

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El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, para cinco hombres imputados por la muerte a tiros de un agente policial, en un hecho ocurrido el 5 de este mes, en la avenida San Martín, sector Villa Juana, del Distrito Nacional.

Un documento de prensa señala que la solicitud fue presentada contra Yeimi Felipe Gracia Heredia (Yojan), Dalgwin David Valdez Marte, Aneury Amaury Espino Tejada (el Montro o Motro), José Miguel Guillermo de Jesús (José el Guardia) y Yoel Hernández Jiménez. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima, el mayor policial Silo Miguel Popoters Polanco, se desplazaba, pasada la media noche, a bordo de una motocicleta cuando se detuvo a verificar su teléfono celular, momento en que fue interceptado por los imputados, quienes se trasladaban en tres motocicletas.

Al percatarse de la situación, el agente intentó repeler la acción, siendo en ese momento cuando ambos imputados le realizaron múltiples disparos que le ocasionaron la muerte, emprendiendo la huida del lugar.