Piden extinción penal proceso Donald Guerrero

Los abogados del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, iniciaron ayer su defensa técnica con un incidente durante el cual solicitaron a la jueza del cuarto juzgado de la Instrucción, Altagracia Rodríguez, la extinción de la acción penal en contra del exfuncionario.

Y es que, según el abogado Eduardo Núñez, quien encabeza la defensa de Guerrero, “han transcurrido más de cinco años, y el proceso permanece aún en la etapa preliminar”.

Indicó que conforme al criterio reiterado del Tribunal Constitucional sobre el inicio del cómputo, el plazo máximo del proceso debe contarse desde la afectación efectiva de los derechos fundamentales del imputado.

“Y ocurre magistrada, que el proceso penal contra nuestro representado inició en noviembre de 2020 cuando se produjo la primera afectación real a sus derechos fundamentales”.

Agregó que el proceso se materializó el 22 del mismo mes y año con la imposición de una alerta migratoria o impedimento de salida del país sin orden judicial, y se consolidó, en todo caso, el 5 de febrero de 2021, con la primera citación a interrogatorio ante el Ministerio Público.

Atribuyó ese retraso procesal a “una prolongada investigación por más de tres años (de parte del Ministerio Público), solicitudes de prórroga fuera de plazo, falta de respuesta a escritos defensivos y aplazamientos derivados de actuaciones procesales que no son imputables a la defensa”.

Otro argumento de la defensa, más allá del debate procesal, es que según ella, los hechos imputados a Guerrero carecen de sustento material, reiterando que la acusación se apoya en pagos que han sido presentados como irregulares, cuando en realidad corresponden a obligaciones legales del Estado, debidamente registradas y documentadas.

Resaltó además, “ la conducta procesal intachable de Donald Guerrero, desde la génesis del proceso”.