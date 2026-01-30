Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Más del 40% de los pagos por expropiación que se hicieron durante la gestión de Donald Guerrero como ministro de Hacienda, habrían sido ordenados directamente por tribunales, incluyendo decisiones de la Suprema Corte, según la defensa del exfuncionario, Eduardo Núñez.

Indicó que el resto se realizó con base en tasaciones técnicas elaboradas por Catastro Nacional, “en muchos casos por debajo del valor de mercado” y posteriormente ratificadas judicialmente.

El exfuncionario es sindicado como uno de los principales actores del entramado de corrupción que mediante el pago ilegal por expropiaciones de terrenos habría estafado al Estado con RD$19,000 millones.

“Las actuaciones de Donald Guerrero respondieron exclusivamente al cumplimiento de obligaciones legales del Estado dominicano, derivadas de sentencias judiciales definitivas, decretos de expropiación y avalúos oficiales emitidos por la Dirección General de Catastro Nacional, conforme a los procedimientos previstos en las leyes núm. 150-14 y 107-13”, afirmó Núñez. Agregó que además, el exministro de Hacienda “no fijó precios ni seleccionó beneficiarios ni resolvió disputas de titularidad”, sino que como ejecutor administrativo que era, se limitó a verificar la documentación exigida por la ley y a ejecutar pagos ya determinados por decretos, avalúos oficiales o sentencias definitivas; es decir, “no existió margen alguno de discrecionalidad” subrayó. Guerrero, junto , José Ramón Peralta, el exministro de Obras Públicas, Gonzolo Castillo, junto a otros imputados en el caso, enfrentan juicio preliminar.