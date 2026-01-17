Pistolas de hidrogel y la responsabilidad legal por la venta de juguetes peligrosos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

República Dominicana se sumó a El Salvador, Guatemala, Honduras y Argentina sobre la prohibición de las famosas pistolas de balines de hidrogel, un juguete cuyo uso crece con fuerza entre jóvenes y que ha despertado la preocupación en varios países de Latinoamérica.

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) anunció la prohibición inmediata de la comercialización de esas pistolas y escopetas que utilizan dicho material, al considerar que representan un alto riesgo para la seguridad y la salud de la población, especialmente de niños, niñas y adolescentes.

El abogado penalista, Whenshy Wilkerson, explicó al periódico Hoy que Proconsumidor actuó bajo mandato de la Ley 358-01, sin embargo la Resolución sobre la prohibición se sustenta en resoluciones del Consejo Directivo de dicha entidad, que pretende, de buena intención, regular la seguridad de los adolescentes y niños sobre la venta de armas de juguetes.

"Los vendedores y fabricantes son responsables de dicha comercialización ya que si un juguete se considera peligroso, la autoridad competente, llámese Proconsumidor, Salud Pública, o hasta la Procuraduría, pueden ordenar su retiro del mercado y aplicar sanciones económicas, multas y otras, incluyendo el decomiso dependiendo la gravedad", aseguró el togado.

"Ahora bien, según Salud Pública y su ley 42-01, estos juguetes ocasionan daños severos a la retina, inflamaciones y traumas, y por ende no pu3de ser usado como juguete algo que daño hace a la salud", recordó Wilkerson.

Un llamado a los padres

De su lado, el director ejecutivo de Proconsumidor, Eddy Alcántara, hizo un llamado especial a padres, madres y tutores para que se informen adecuadamente antes de adquirir juguetes para menores, y exhortó a fortalecer la prevención, la educación y el consumo responsable, conforme a lo establecido en la Ley 358-05, que rige la protección de los derechos del consumidor en la República Dominicana.

Como antecedente, recordó que, durante el reciente feriado del Día de los Reyes Magos, autoridades policiales realizaron operativos preventivos en la provincia La Vega, tras reportes de enfrentamientos entre grupos de jóvenes que simulaban acciones de “guerrilla” en espacios públicos utilizando pistolas de hidrogel, lo que derivó en incautaciones y detenciones para restablecer el orden y la tranquilidad ciudadana.