PJ destaca sistema de integridad institucional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Poder Judicial afirmó ayer que la ética y la integridad constituyen pilares fundamentales para garantizar una justicia transparente y confiable.

En ocasión de la celebración del Día Nacional de la Ética Ciudadana, el PJ dijo que cuenta con un sistema de integridad institucional orientado a promover una cultura de responsabilidad, vocación de servicio y comportamiento ético entre todos los servidores judiciales.

Explicó que dicho sistema está conformado por una base normativa “que recoge los principios, valores y prohibiciones que rigen la actuación de jueces, juezas y servidores judiciales”, así como los derechos y deberes inherentes a la función judicial y de quienes aspiren a formar parte de la institución.

Agregó que el Código de Comportamiento Ético además establece los mecanismos para hacer operativa la conducta esperada de todos los integrantes del Poder Judicial, “en coherencia con los principios institucionales y con el compromiso de fortalecer la confianza pública en la administración de justicia. El Día Nacional de la Ética Ciudadana fue instituido mediante el decreto 252-05, el 18 de abril, en honor al expresidente Ulises Francisco Espaillat.