¿Qué se celebra en mayo? Fechas clave que no debes olvidar

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Mayo es un mes significativo para la República Dominicana, al resaltar efemérides y hechos históricos que evocan la importancia de la tierra, la naturaleza y los derechos ciudadanos.

En esta fecha se celebran dos días dedicados a elementos esenciales para la subsistencia humana: el Día del Agricultor y el Día Nacional del Árbol.

Además, se conmemoran momentos importantes en la historia nacional, como el primer voto femenino y el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo.

15 de mayo: Día del Agricultor



Cada 15 de mayo se celebra en el país el Día Nacional del Agricultor, en reconocimiento a hombres y mujeres que trabajan incansablemente en la producción agrícola, tanto para el consumo local como para la exportación.

Según el portal de la Educación Dominicana, las actividades de este sector se fundamentan en la explotación del suelo y sus recursos, ya sea de forma natural o por intervención humana, generando alimentos como cereales, frutas, hortalizas, pasto y forrajes.

La agricultura es una actividad transformadora del medio natural y es considerada estratégica para el desarrollo autosuficiente de las naciones.

5 de mayo: Día Nacional del Árbol



Desde el 21 de agosto de 1957, mediante el Decreto No. 2944 emitido por el entonces presidente Héctor Bienvenido Trujillo Molina, se instauró el 5 de mayo como Día Nacional del Árbol. Esta fecha busca resaltar la importancia de la conservación forestal para el equilibrio ambiental.

Los árboles no solo producen alimentos y oxígeno, sino que filtran la contaminación, ayudan a combatir el cambio climático y purifican el agua. Según The Nature Conservancy, también eliminan la materia particulada fina, uno de los contaminantes más perjudiciales para los pulmones humanos.

Otros acontecimientos importantes en mayo



16 de mayo de 1942: primer voto femenino



Aunque en 1934 se realizó un ensayo del sufragio femenino en el país, con la participación de más de 96 mil mujeres, no fue hasta el 16 de mayo de 1942 cuando las dominicanas votaron oficialmente por primera vez, tras la promulgación de la Constitución reformada ese mismo año.

El hecho fue impulsado por líderes feministas como Abigaíl Mejía y es recordado como un avance crucial en la igualdad de derechos civiles.

30 de mayo de 1961: muerte de Trujillo



El 30 de mayo de 1961, Rafael Leónidas Trujillo Molina fue ajusticiado por un grupo de complotados mientras transitaba por la carretera Santo Domingo–San Cristóbal.

Aunque su dictadura se extendió desde 1930 hasta su muerte, ejerció directamente la presidencia de 1930 a 1938 y de 1942 a 1952, delegando el poder en figuras títeres durante los intervalos.

El hecho ocurrió a las 9:45 de la noche, cuando su vehículo fue emboscado y tiroteado en el kilómetro 9 de la citada vía. Su muerte marcó el inicio del fin de una de las dictaduras más largas y férreas de América Latina.