Google.org.
Plataforma IA diseñada por dominicano es reconocida
La selección fue anunciada durante el Demo Day de la aceleradora de Google.org, en Silicon Valley.
La plataforma de inteligencia artificial humanitaria Anticipa, diseñada y liderada por el economista y científico de datos dominicano Alberto Castillo Aroca, fue seleccionada por Google.org entre más de 3,000 propuestas globales.
De esa manera se posiciona como una de las 20 iniciativas elegidas a nivel mundial, para formar parte de la aceleradora de alto impacto social.
Una nota de prensa señala que Anticipa —anteriormente conocida como AREMS— utiliza la nube de Google y el modelo Gemini, para integrar el conocimiento comunitario con información científica avanzada, como imágenes satelitales y datos climáticos.
Funciona como “copiloto para la resiliencia”, empoderando a las comunidades en tiempos de calma y optimizando la logística de los organismos de socorro durante crisis.
El proyecto, respaldado por World Vision y con financiamiento adicional de la Unión Europea, se encuentra en fase de expansión hacia la región Amazónica (Ecuador, Perú y Brasil), así como Nigeria, para establecer un nuevo estándar internacional en la gestión de riesgos y cooperación humanitaria.