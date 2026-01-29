Plataforma IA diseñada por dominicano es reconocida

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La plataforma de inteligencia artificial humanitaria Anticipa, diseñada y liderada por el economista y científico de datos dominicano Alberto Castillo Aroca, fue seleccionada por Google.org entre más de 3,000 propuestas globales.

De esa manera se posiciona como una de las 20 iniciativas elegidas a nivel mundial, para formar parte de la aceleradora de alto impacto social.

Una nota de prensa señala que Anticipa —anteriormente conocida como AREMS— utiliza la nube de Google y el modelo Gemini, para integrar el conocimiento comunitario con información científica avanzada, como imágenes satelitales y datos climáticos.

Funciona como “copiloto para la resiliencia”, empoderando a las comunidades en tiempos de calma y optimizando la logística de los organismos de socorro durante crisis.

El proyecto, respaldado por World Vision y con financiamiento adicional de la Unión Europea, se encuentra en fase de expansión hacia la región Amazónica (Ecuador, Perú y Brasil), así como Nigeria, para establecer un nuevo estándar internacional en la gestión de riesgos y cooperación humanitaria.