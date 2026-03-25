Semana Santa 2026: las playas que sí podrás visitar (y las que estarán cerradas)

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La Defensa Civil de República Dominicana publicó el listado de las 267 playas y balnearios donde ningún ciudadano podrá bañarse en esta Semana Santa como parte de un plan de seguridad y prevención que abarca todo el territorio nacional, con el objetivo de minimizar los riesgos para las familias que se desplazan por motivos recreativos en estas fechas.

Del mismo modo, la entidad puso el listado de aquellos balnearios que sí estarán disponibles al público.

De los lugares más famosos y que están prohibidos para esta Semana Mayor son Playa Manresa (Santo Domingo Oeste), la de Boca Chica (varios puntos como La Malena y La Caleta); Güibia (Distrito Nacional); Montesinos (Distrito Nacional); la playa de Cabarete (zonas como La Hilera y El Canal); Sosúa Ocean Village (Puerto Plata); El Morro (Monte Cristi); San Rafael (Barahona); Los Patos (Barahona) y El Valle (Samaná).

CLAUSURADOS EN SEMANA SANTA

HABILITADOS EN SEMANA SANTA, BAJO CUSTODIA