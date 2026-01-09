PLD advierte que la acción militar de EE. UU. en Venezuela amenaza la paz regional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El titular de la Secretaría de Asuntos Internacionales del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, condenó la operación militar realizada por el gobierno de Estados Unidos en territorio venezolano el pasado 3 de enero, que incluyó bombardeos selectivos en Caracas y otras zonas estratégicas, así como la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Sánchez, dijo que la carencia de legitimidad democrática de un gobierno nunca puede servir de justificación para la violación de la soberanía de un Estado independiente.

Indicó que el uso de la fuerza y el poderío militar para derrocar autoridades, basándose en acusaciones que no justifican una incursión armada, representa un regreso a prácticas propias de un pasado ominoso que la humanidad creía superado.

“Callar ante semejante violación de la soberanía de un Estado miembro de las Naciones Unidas, independientemente de las responsabilidades que se atribuyan a sus autoridades, equivaldría a hacernos cómplices de tan grave desafuero”, expresó Gustavo Sánchez, al tiempo de también plantear los siguiente:

“El respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular a la soberanía e integridad territorial de los Estados y a la prohibición del uso y amenaza de la fuerza, es indispensable para garantizar la convivencia internacional”.

Mediante una nota de prensa, el titular de la Secretaria de Asuntos Internacionales del PLD, manifestó que esta operación militar sienta un precedente muy preocupante para la paz y la seguridad regional, constituye un franco irrespeto que genera riesgos y graves complicaciones a nivel mundial.

“Esta Secretaría no defiende al régimen venezolano ni sus acciones internas, sino que rechaza categóricamente que el cuestionamiento de su legitimidad sea utilizado como excusa para vulnerar principios superiores del orden internacional”, puntualizó.

"La promoción de la democracia no puede imponerse con misiles. La historia demuestra que la democracia no nace de la invasión, ni la libertad se impone por la fuerza, rechazar la guerra no nos convierte en cómplices del autoritarismo", deja saber Gustavo Sánchez en un documento remitido a los medios de comunicación.

Puntualizó que el Partido de la Liberación Dominicana reafirma su compromiso, como organización política respetuosa del derecho internacional, consagrado en su declaración de principios y su línea política internacional, resalta la autodeterminación de los pueblos y favorece la solución pacífica de los conflictos.