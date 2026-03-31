PLD denuncia existe una preocupante alza de feminicidios en 2026

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

El Partido de La Liberación Dominicana (PLD) denunció ayer un preocupante auge de feminicidios en 2026, año que parece encaminado a ser el más sangriento para las mujeres, por lo que reclamó acciones urgentes del Gobierno para detener esta situación que define epidemia.

Al ofrecer declaraciones en una rueda de prensa en la Casa Nacional, Alejandrina Germán citó un informe de la Fundación Vida Sin Violencia que indica que en los dos primeros meses los feminicidios habían multiplicado por tres con respecto a los ocurridos en los primeros dos meses de 2025.

Afirmó que entre enero y febrero del año anterior se cometieron 6 feminicidios, cifra que es alarmantes, pero en el 2026 se cometieron 18 feminicidios entre enero y febrero, es decir se multiplicó por tres. “Son 18 vidas, en su mayoría menores de 35 años con hijos que vinieron tronchado su futuro, dejando familias desagarradas y niños con traumas, sino son tratados”, expresó.

Dijo que la cifra debió hacer sonar las alarmas de todas las instituciones públicas y de la sociedad civil, pero no ha sido así, ya que en el tercer mes del año se perdieron seis vidas más, para contabilizar 24 feminicidios.

Aseguró que cada persona fallecida cuenta un drama de horror, donde hay niños que verán su destino truncado y que podrían ser víctimas en el futuro, debido a la inexistencia de mecanismo estatales que ayuden con las secuelas que deja el feminicidio.

Manifestó que a esa cifras hay que añadirle una situación que no recogen los organismos que deben de velar por la seguridad de la ciudadanía: la cantidad de mujeres que son heridas, desfiguradas o mutiladas en intentos de feminicidios.

Lamentó que la información recopilada por las instituciones sociales muestra que solo el 29% de los casos de la denuncia de violencia doméstica da lugar a la emisión de una orden de protección contra las víctimas.

Afirmó muchos de los casos pudieron ser evitados, ya sea porque las víctimas buscaron la ayuda judicial y no la recibieron a tiempo o porque las personas encargadas, tanto en fiscalías como en destacamentos, no han recibido el entrenamiento necesario para tratar los casos con toda la gravedad que amerita.

“En varios de los feminicidios ocurridos en este año el victimario ha sido un agente de la policía o militar que ha usado su arma de reglamento para cometer el hecho”, añadió.

El PLD reclama que “la tan cacareada nueva Policía” sea entrenada en manejar la violencia de género para fortalecer las unidades policiales y las fiscales especializadas en las denuncias de género, que deben ser más conscientes del problema, tanto a nivel social como a lo interno de esas instituciones.