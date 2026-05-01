Agricultura
PLD denuncia productores de zanahoria quiebran
El exsenador Adriano Sánchez Roa, denunció que los productores de Constanza venden zanahoria por debajo de sus costos
El secretario agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Adriano Sánchez Roa, denunció que cientos de productores de zanahoria de Constanza enfrentan pérdidas severas y riesgo de quiebra debido al colapso de los precios en finca paralelos a costos de producción elevados, con importaciones realizadas sin planificación ni criterios de oportunidad.
El exsenador dijo que la situación refleja serias fallas en la política agropecuaria del Gobierno y señaló que hay improvisación, débil regulación del mercado y falta de protección efectiva a la producción nacional
“Los agricultores están siendo castigados por una combinación letal de altos costos y sobreoferta que provocan las importaciones, sin planificación, lo que deprimen los precios y destruyen la rentabilidad”, sostuvo Sánchez Roa en un documento.
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Explicó que en 2025 se importó zanahoria por RD$74.5 millones, lo que afectó la comercialización de la producción local y agravó la crisis económica de productores de Constanza.
Indicó que producir una tarea de zanahoria requiere una inversión aproximada a RD$50,000, con rendimiento promedio de 40 sacos por tarea, lo que coloca el precio de equilibrio en alrededor de RD$1,250 por saco de 100 libras. Denunció que en la actualidad el saco se comercializa entre RD$200 y RD$400, y en casos excepcionales apenas alcanza RD$600, generando pérdidas estimadas entre 50 % y 80 % respecto al costo real de producción.