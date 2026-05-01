PLD denuncia productores de zanahoria quiebran

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El secretario agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Adriano Sánchez Roa, denunció que cientos de productores de zanahoria de Constanza enfrentan pérdidas severas y riesgo de quiebra debido al colapso de los precios en finca paralelos a costos de producción elevados, con importaciones realizadas sin planificación ni criterios de oportunidad.

El exsenador dijo que la situación refleja serias fallas en la política agropecuaria del Gobierno y señaló que hay improvisación, débil regulación del mercado y falta de protección efectiva a la producción nacional

“Los agricultores están siendo castigados por una combinación letal de altos costos y sobreoferta que provocan las importaciones, sin planificación, lo que deprimen los precios y destruyen la rentabilidad”, sostuvo Sánchez Roa en un documento.

Explicó que en 2025 se importó zanahoria por RD$74.5 millones, lo que afectó la comercialización de la producción local y agravó la crisis económica de productores de Constanza.

Indicó que producir una tarea de zanahoria requiere una inversión aproximada a RD$50,000, con rendimiento promedio de 40 sacos por tarea, lo que coloca el precio de equilibrio en alrededor de RD$1,250 por saco de 100 libras. Denunció que en la actualidad el saco se comercializa entre RD$200 y RD$400, y en casos excepcionales apenas alcanza RD$600, generando pérdidas estimadas entre 50 % y 80 % respecto al costo real de producción.