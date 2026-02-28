PLD dice discurso Abinader mostró retroceso del país

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) consideró que el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader estuvo desconectado de la realidad que vive la sociedad y que lejos de reflejar avances, evidenció el marcado retroceso económico e institucional de República Dominicana.

Durante un acto en la Casa Nacional, encabezado por el secretario general del PLD, Johnny Pujols, la organización asegura que la República Dominicana enfrenta una ruptura profunda de la confianza ciudadana, a consecuencia de lo que considera políticas públicas mal concebidas y peor ejecutadas.

“EsteGobierno no solo ha roto la economía, la salud, el servicio eléctrico y el acceso a la canasta básica, ha roto la confianza, que es lo más elemental para que funcione la nación”, expresó Pujols, quien habló en representación del Comité Político peledeísta.

Afirmó que el aumento sostenido del costo de la vida es la principal preocupación de las familias dominicanas y que la inflación de alimentos superó el 8 % en 2025, por lo que productos esenciales como arroz, pollo, huevo y plátano han experimentado aumentos significativos en comparación con el 2019.

El secretario general Johny Pujols aseguró que el sector agropecuario atraviesa una etapa crítica que compromete la seguridad alimentaria nacional, que redujo de 88.5 % a 72 %, lo que implica que cerca del 28 % de los alimentos consumidos en 2025 fueron importados.

Crece la deuda pública

Por otro lado, Pujols alertó sobre el peso creciente de la deuda pública, tras señalar que el país destina alrededor de RD$ 324 mil millones anuales al pago de intereses, lo que representa cerca de un 25 % de los ingresos del Estado.

Pero además de eso, dijo que el PLD tiene gran preocupación por la falta de transparencia en las estadísticas oficiales sobre criminalidad y feminicidios.

Indicó que mientras las autoridades reportan 58 feminicidios en 2025, registros recopilados a partir de reportes públicos elevan la cifra a 80 casos.