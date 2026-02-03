PLD exige garantizar atención digna en hospitales públicos

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

El titular de Salud del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rafael González, exigió ayer transparencia y una intervención urgente para garantizar atención digna en los hospitales públicos, ante la situación que viven miles de pacientes en el sistema de salud.

En declaraciones ofrecidas en la Casa Nacional del PLD, González aseguró que las denuncias recibidas por personal sanitario, familiares de pacientes y usuarios del régimen subsidiado describen un patrón que no puede seguir siendo ignorado.

“Retrasos en los procedimientos, carencia de insumos, deterioro de la infraestructura y dificultades para poner en funcionamiento equipos ya adquiridos”, señaló.

Tras quejarse de que los ciudadanos enfrentan problemas cuando acuden a un hospital público, indicó que en distintos centros se evidencian situaciones preocupantes, como suspensión de cirugías por fallas estructurales en áreas quirúrgicas, saturación de emergencias que provoca la retención prolongada de ambulancias del Sistema 9-1-1 y desabastecimiento recurrente de medicamentos esenciales, entre otros, que han sido denunciados en medios de comunicación.

Asimismo, afirmó que la población ve con profunda preocupación que los hospitales se están derrumbando, así como el sistema de salud que el PLD dejó operando de manera eficiente.

“Es preocupante que el segundo nivel del Hospital Materno Infantil de Azua, actualmente en construcción, sufra un derrumbe. Igual de grave es el derrumbe de los plafones del costoso Hospital Gastón de San Francisco de Macorís, recién inaugurado”, dijo.

Indicó que le preocupa la situación del Seguro Nacional de Salud (Senasa), especialmente en el régimen subsidiado, ya que se han reportado dificultades para aprobar procedimientos y materiales de alto costo, incluidos insumos indispensables para cirugías complejas.

Pidió una auditoria técnica independiente de la situación de los hospitales intervenidos en los últimos años y un plan nacional de mantenimiento hospitalario, con cronograma público y presupuesto asignado.