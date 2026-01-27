PLD exige más oportunidad juventud, que ve relegada

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

Randy Jiménez

Especial para Hoy

Al celebrar el natalicio de Juan Pablo Duarte, el Partido de la Liberación Dominicana demandó al Gobierno la adopción de una estrategia nacional de juventud, que contemple metas claras, indicadores certificables y un presupuesto definido.

La secretaria de la juventuddela organización, Carolina Wegmuller, informó que los jóvenes, quienes representan el 32 % de la población, atraviesan una situación critica y alarmante, marcada por la indiferencia gubernamental.

Los datos que ofreció la dirigente evidencian que ese segmento tiene cada vez menos espacio en el mercado laboral, ya que según sus declaraciones, la tasa de desocupación juvenil hasta los 25 años, alcanza un 12.8 %.

Asimismo, señaló que la situación es más critica en el caso de las mujeres, que alcanza el 17.7 %, respecto al 9.5 % de los hombres jóvenes.

A su entender, miles de jóvenes navegan en la desesperanza, olvido y falta de atención de las autoridades. “Esta situación no es un asunto de redes, es un problema que compromete el desarrollo”, expresó Wegmuller.

“Nos exigen que carguemos el futuro del país, pero nos niegan oportunidades y apoyo. No es que los jóvenes fallen, es que el sistema les quita el fuego, antes de pedirles que iluminen”, concluyó.