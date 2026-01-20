PLD insiste en que el Ministerio Público indague corrupción

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) volvió a solicitar al Ministerio Público que inicie las investigaciones sobre las graves denuncias de actos de corrupción expuestas en diferentes medios de comunicación y que, hasta el momento, no han tenido respuesta ni acciones concretas por parte de las autoridades competentes.

Yván Lorenzo, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que los nuevos casos registrados en Seguros Reservas durante la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) reflejan pérdidas operativas, lo que según indicó evidencia un deterioro en la rentabilidad y la liquidez de la entidad.

Asimismo, en rueda de prensa sostuvo que han ocurrido operaciones atípicas entre entidades vinculadas del mismo grupo financiero, las cuales, a su juicio, podrían estar siendo utilizadas para ocultar déficits reales o el desvío de recursos públicos y de comprobarse estas denuncias, Lorenzo reiteró que constituyen un atentado contra la transparencia, el uso correcto de los recursos públicos y la confianza ciudadana.

Durante una rueda de prensa realizada en la casa nacional del partido, también denunció que el Ministerio de Educación habría pagado RD$867.4 millones por una póliza de Seguros Reservas destinada a estudiantes, cuya existencia era desconocida tanto por los padres como por los propios alumnos.

En ese contexto, señaló que se han presentado graves denuncias sobre el pago de comisiones, la supuesta existencia de “corredores favorecidos” y estructuras de intermediación presuntamente vinculadas a funcionarios gubernamentales. A raíz de ello, reveló que el presupuesto del Ministerio destinado a seguros registró un aumento significativo en su ejecución, al pasar de 384.83 millones en 2022 a 1,928.62 millones en 2024, razón por la cual solicitó una auditoría sobre el manejo de esos recursos.

Más denuncias

El secretario jurídico del PLD, José Dantés, atribuyó el escándalo en el Banco Agrícola a denuncias públicas según las cuales se otorgaron créditos en condiciones favorables o a tasa cero a funcionarios públicos, políticos y personas sin vinculación con el sector agropecuario, lo que constituye un uso clientelar de los recursos destinados al desarrollo del campo dominicano.

También reveló que en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) fueron hallados cientos de medicamentos oncológicos de alto costo vencidos o sin utilizar. En su mayoría, se trataba de donaciones realizadas por familias que hicieron enormes sacrificios económicos y algunos pacientes murieron por falta de esos medicamentos.6