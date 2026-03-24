PLD propone plan para enfrentar la crisis del petróleo

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) planteó ayer la necesidad de un plan nacional para responder al aumento constante de los combustibles, que implique reducir el gasto corriente no esencial, priorizar el uso de los recursos públicos, revisar los programas de baja efectividad y eliminar los excesos en publicidad, alquileres y estructuras innecesarias.

Como respuesta al discurso pronunciado por el presidente Luis Abinader el domingo pasado sobre el impacto de la situación internacional y el aumento de los precios del petróleo, Temístocles Montás consideró que el pueblo recibió una explicación de las acciones a corto plazo, pero no una definición suficiente de cómo se abordarán las causas estructurales de la vulnerabilidad.

Dijo que el presidente Abinader reconoce que la situación generará presiones sobre la energía, el transporte y los alimentos, pero advirtió que el esfuerzo que exige este momento no puede recaer de manera desproporcionada sobre la población y las empresas.

“Si a las familias se les pide asumir mayores costos en transporte, electricidad y alimentos, y al sector privado hacer reajustes, el Estado debe de asumir su parte con la disciplina y el ejemplo”, dijo Montás en una rueda de prensa en la Casa Nacional del PLD.

Afirmó que la estrategia anunciada es, en esencia, reactiva, transitoria y limitada frente a problemas estructurales de la economía. “Administra el impacto inmediato, pero no corrige las causas de fondo”, aseguró Montás.

Aseguró que la economía enfrenta tres vulnerabilidades: la alta dependencia de energía externa, que implica importar casi la totalidad del petróleo que se consume, persisten elevados niveles de pérdidas y transferencia fiscales, que limitan el espacio para la inversión pública y el país tiene un modelo de transporte intensivo en combustibles, que concentra alrededor del 54% del consumo de petróleo.

Manifestó que gran parte de los subsidios terminan financiando ineficiencias y que el costo de transporte impacta directamente el costo de la vida, por lo que sin una reforma del transporte, cualquier política será insostenible.

A eso se suma otro elemento: la situación del sector agropecuario, que enfrenta aumento en los costos de producción, lo que tiene una consecuencia directa y cotidiana en el precio de los alimentos que hoy acumula una inflación del 75% con respecto al 2019.

Sostuvo que el enfoque actual evidencia cuatro debilidades principales: el predominio de subsidios sobre reformas, la ausencia de una política integral de transporte, la falta de una hoja de ruta clara de transición energética y el debilitamiento progresivo del sector agropecuario, que ha reducido la capacidad productiva nacional.

Ante esto, el PLD propone una estrategia en cuatro niveles. En el primer nivel están las medidas inmediatas, tales como subsidios focalizados y temporales, priorizando el transporte público, la producción agrícola y la transparencia del costo fiscal.

En el segundo nivel están un ajuste estructural, que incluye la reducción de pérdidas del sistema eléctrico, la revisión del esquema de subsidios, el fortalecimiento institucional y la transformación del sistema del transporte.

El tercer nivel es el de la transformación eléctrica y propone continuar acelerando las energías renovables, el uso del gas natural, el desarrollo de una política energética orientada al sostenibilidad y la seguridad, a través de la ampliación de Punta Catalina.

El cuarto y último nivel sería de fortalecimiento y seguridad alimentaria, por lo que establece impulsar una política integral de apoyo al sector agropecuario orientado a reducir costos, aumentar la producción nacional y disminuir la dependencia de las importaciones.

Con estas medidas, dijo Montás se reduciría el impacto de la crisis sobre la población.