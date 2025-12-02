PLD ve lentitud para someter culpables en desfalco SeNaSa

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) deploró ayer la falta de voluntad de la justicia para someter a los responsables de las alegadas irregularidades y corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El cuestionamiento lo hizo Johnny Pujols, secretario general del PLD al asegurar que a varios meses de que estallara el escándalo, el Ministerio Público no ha accionado contra los responsables, pese a la gravedad de las denuncias que involucran a la institución estatal. “Nosotros, junto al pueblo dominicano, esperamos que se inicien las acciones judiciales dentro del marco del respeto y el apego a la ley sin vacas sagradas. Que se actúe justo en la dimensión que se habla”, expresó.

De su lado, Rafael González, titular de la secretaría de Salud del PLD, criticó que el Gobierno anunció un presupuesto para atender a más de 8,200 pacientes con enfermedades catastróficas. Sin embargo, alegó que los informes muestran que solo 1,560 han recibido asistencia real.

Denunció que ante esta inconsistencia, se suman los escándalos que rodean Promese-Cal, con contratos de proveedores que favorecen a un reducido grupo. “Este tipo de prácticas cuestionan la transparencia, reducen la competencia y pueden elevar de manera artificial los costos de insumos, lo que afecta directamente a quienes dependen del sistema público”. expresó.

Al hablar en una rueda de prensa en la Casa Nacional del PLD, pidió al Gobierno explicar por qué se retomó la práctica de reutilizar insumos desechables en algunos centros, ya que esto se había erradicado en la asistencia pública.

Advirtió que “cuando se roba en salud, no se roba dinero: se roba vida, y la vida del pueblo dominicano no tiene precio ni partido”. Por ello, dijo que esperan junto al pueblo que se inicien las acciones judiciales dentro del marco del respeto y el apego a la ley sin vacas sagradas.