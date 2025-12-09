PLD ve preferencias MP en casos de corrupción

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Para el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la sutileza del Ministerio Público al actuar contra imputados vinculados a los casos de corrupción pertenecientes a este gobierno, ha reflejado la falta de una justicia independiente en el país, si es comparada con el trato dado a los dirigentes, exfuncionarios o relacionados de la organización morada.

La molestia fue externada en rueda de prensa por Yvan Lorenzo, vicepresidente de la entidad, quien cuestionó que el órgano acusador manejan los casos con discreción y sin exposición mediática, para evitar dañar la imagen de los imputados ligados al partido Revolucionario Moderno oficialista y protegerlos de amenazas externas que, como las solicitudes de extradición, son procesadas en silencio.

Sin embargo, cuestionó que sí persiguen con dureza a quienes representan un riesgo político o electoral para el oficialismo. Insistió en que el país necesita un Ministerio Público que actúe con independencia efectiva y garantice igualdad ante la ley.

Lorenzo criticó cómo los funcionarios investigados son informados previo, lo que permite entregas voluntarias, incluso, cuando son extradiciones o casos vinculados al narcotráfico, pero si son del PLD, hay espectáculo, humillación y condena mediática.

En el caso del PRM, aclaró al país que nunca debe esperar allanamientos televisados ni que mediatización de los hallazgos y los funcionarios no serán afectados con operativos de madrugada, con información disponible para los medios de comunicación.