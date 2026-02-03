PN aún indaga la muerte de mujer cayó de edificio

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Las autoridades aún investigan las circunstancias en las que murió Ángela Ortega, una ciudadana canadiense de 55 años, que cayó desde el undécimo piso de una torre residencial ubicada en el sector Piantini, del Distrito Nacional la noche del domingo.

Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que entrevistan a personas que estaban en el lugar al momento del hecho, incluido el esposo y al hijo de la fallecida.

Estas diligencias las desarrolloban o fueron completadas durante el transcurso del día de ayer.

Pesqueira aclaró que Ortega era esposa de un integrante del cuerpo diplomático canadiense acreditado en República Dominicana, y no del cónsul, como habían informado, por lo que ofreció disculpas por la confusión.

Explicó que el proceso investigativo lo desarrollan bajo la estricta coordinación del Ministerio Público, y que cumplen con todos los protocolos establecidos para este tipo de casos. Indicó que han realizado levantamientos de cámaras de seguridad.

Las investigaciones continúan conforme a los protocolos establecidos a fin de determinar si se trató de un accidente, un acto voluntario o un hecho vinculado a otras circunstancias.

Hermetismo rodea residencial en Piantini

Durante la mañana de ayer, personas del entorno evitaron brindar declaraciones sobre lo ocurrido, mientras era registrado un constante flujo de ingreso y salida de trabajadores de limpieza y vendedores de aplicaciones digitales en la torre residencial.

Algunos vecinos abordados por esta reportera solo limitaron sus declaraciones a a decir que solían a encontrarse a la hoy fallecida siempre sonriente al momento de entrar al edificio.