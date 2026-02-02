Hermetismo rodea muerte de ciudadana canadiense tras caída en torre de Piantini

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un marcado hermetismo rodea la torre Mónaco, ubicada en el sector Piantini, donde falleció Angela Ortega, ciudadana canadiense de 55 años, tras caer desde un onceavo piso del edificio.

Así lo constató el periódico HOY al trasladarse al lugar, donde residentes y empleados evitaron ofrecer declaraciones a la prensa, mientras personal de limpieza entraba y salía de la edificación.

La fallecida fue identificada como la esposa de un diplomático canadiense acreditado en la República Dominicana. El levantamiento del cuerpo estuvo a cargo del fiscal Héctor Sánchez, quien informó que posteriormente fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los estudios correspondientes.

Aunque las investigaciones se mantienen abiertas, de manera preliminar se contempla la posibilidad de que se tratara de un suicidio, sin que las autoridades hayan confirmado oficialmente las circunstancias del hecho.

El área permaneció bajo control de las autoridades mientras se realizaban las diligencias de lugar, en un suceso que ha generado conmoción entre los residentes de la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre el caso.