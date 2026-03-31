PN lanza hoy el Operativo Preventivo Semana Santa 2026

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

La Policía Nacional pondrá en marcha hoy el operativo multisectorial que despliega en todo el país para salvar vidas, “Proteger y Servir”, durante la conmemoración de la Semana Santa, con énfasis en los últimos tres días.

El acto oficial lo encabezará el director de la institución, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, a las 9:00 de la mañana, en la explanada frontal del Palacio de la Policía.

Anunciará el incremento del patrullaje preventivo y número de efectivos que se suman a las labores de inteligencia y de despliegue estratégico en todo el territorio nacional, por la cantidad de ciudadanos que viaja en esta festividad de la iglesia católica, desde hoy hasta el próximo domingo 5 de abril.

El oficial estuvo reunido ayer con funcionarios de otras entidades, para pasar balance a las estrategias para garantizar la seguridad ciudadana.

Hoy, anunciará las disposiciones que deben cumplirse del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y del Ministerio de Obras Públicas, y que prohíben la circulación de vehículos pesados en las principales vías, con motivo de las actividades de la Semana Santa, destinadas a evitar riesgos en las carreteras y garantizar una movilidad más segura.

La Policía informó ayer a Hoy que más de diez instituciones gubernamentales trabajarán entrelazadas para unificar sus esfuerzos en los operativos, con las que se coordinan las acciones.

Entre las que figuran el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), los ministerio de Defensa, de Interior y Policía, la Procuraduría General de la República, Defensa Civil, Cruz Roja Dominicana, los cuerpo de bomberos (en cada municipio) y el Plan de Asistencia Social de la Presidencia de la República.

Por tierra, mar y aire trabajarán las brigadas de rescate y de socorro, con la finalidad de preservar la integridad de los transeúntes, dominicanos y de los extranjeros que hagan turismo en los días de la Semana Mayor, cuando se conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

Un turismo religioso, familiar y social se dispersa en las provincias del país, con énfasis a lugares de peregrinación y pueblos. Miles de personas van a procesión o a reencuentros.