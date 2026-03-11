El PNUD presentó Plan Estratégico Global 2026-2029

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El Programa de las Unidas para el Desarrollo presentó su nuevo Plan Estratégico Global del PNUD 2026–2029 para acompañar a los países en su transición hacia un modelo de desarrollo humano que mantenga un equilibrio sostenible con el planeta.

El documento fue presentado por Ana María Díaz, representante residente del PNUD en República Dominicana.

“En un mundo marcado por transformaciones aceleradas y desafíos globales cada vez más complejos, el progreso del desarrollo humano exige una ruta clara, ambiciosa y coordinada”, expresa el plan.

Señala que en ese contexto, el nuevo Plan Estratégico Global del PNUD, constituye una hoja de ruta visionaria diseñada para acompañar a los países en su transición hacia un modelo de desarrollo humano que mantenga un equilibrio sostenible con el planeta.

Explica que su propósito central es asegurar que todas las personas puedan disfrutar de un futuro donde la prosperidad y la sostenibilidad avancen de la mano, sin que nadie tenga que elegir entre un mayor bienestar económico o la protección del medio ambiente.

Precisa que el plan fue diseñado en un proceso participativo con consultas con unos 600 asociados en 116 países y una encuesta con once mil socios para el desarrollo. El administrador, Alexander De Croo, citaba ante la Junta Ejecutiva del PNUD, en febrero pasado, las tres prioridades:

-Volver a situar el desarrollo en el centro de la toma de decisiones a nivel mundial.

-Aprovechar las oportunidades que se presenten creando las condiciones adecuadas para la participación inclusiva del sector privado.

-Aprovechar las oportunidades actuales utilizando lo digital y la innovación como aceleradores de la escala, la inclusión y la confianza.