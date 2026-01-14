Policía busca a cuatro jóvenes acusados de tres homicidios

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

La Policía busca a cuatro hombres a los que atribuye asesinar a tiros a tres personas residentes en distintos sectores de esta ciudad.

El vocero de la institución, Rafael Eusebio Núñez Mesón informó que los buscados son Wandy Pimentel, Luis Ángel Hernández, Alan Manuel Gómez y José Iván Pilar Bonilla.

Pimentel, de 26 años, según la Policía está implicado en el crimen de Lorizol Alberto de los Santos de la Rosa.

El joven con residencia fijada en el sector Gurabo (Santiago), tiene la orden de arresto número 2025-AJ00085566, emitida por un tribunal de justicia, acusado de participar en un homicidio que ocurrió la madrugada del 24 de agosto en la avenida de circunvalación Norte (malecón) de la Novia del Atlántico.

Mientras que Hernández, de 27 años, ha sido acusado de ultimar a tiros la madrugada del primero de enero el barrio Los Bordas de aquí a José Manuel Almonte Castillo (Yandri).

Igual la uniformada persigue a Gómez Guzmán y a Pilar Bonilla, ambos de 23 años, como responsables del asesinato de Gregorio Eliezer.

Este hecho de sangre ocurrió el dos de enero en el sector Ginebra Arzeno de esta ciudad.

Estas personas son buscadas por miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), la cual establece que estos son considerados en extremo peligrosos, ya que según su reporte andan “fuertemente armados” y los exhorta a entregarse para que respondan.