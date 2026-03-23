5 claves para entender el tiroteo en Cinema Centro Malecón

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Este domingo se registró un lamentable incidente en la sucursal de Cinema Centro Malecón, ubicada en la avenida George Washington (Malecón), en un horario en que el establecimiento se encontraba cerrado al público.

Ante la conmoción y las dudas del hecho, te damos los datos del caso para que comprendas lo sucedido:

Un intento de feminicidio habría sido el detonante

Comunicado

Las autoridades y la empresa operadora confirmaron que el hecho se originó a partir de un presunto intento de feminicidio, cuando un vigilante privado buscaba a una mujer que laboraba en el lugar.

El agresor era un vigilante privado

El responsable fue identificado como un agente de seguridad subcontratado, mantuvo a una persona bajo amenaza con un arma de fuego.

Declaraciones de Diego Pesqueira sobre el caso Carribean Cinemas

La intervención policial derivó en un tiroteo

Al ser alertados, agentes de la Policía intentaron controlar la situación, ya que el el atacante tenía a uno de los empleados bajo amenaza.

Vigilante retuvo empleado antes de tiroteo mortal

El saldo: un muerto y un policía herido que luego murió

Dary Daniel Andújar Pérez

El vigilante, identificado como Santos Pimentel Lebrón, murió durante el tiroteo.

Mientras que un agente policial resultó gravemente herido y fue sometido a cirugía, pero también falleció.

El agente policial Dary Daniel Andújar Pérez, de tan solo 22 años, perdió la vida en el cumplimiento de su deber dentro del nuevo modelo de patrullaje policial.

El cine fue cerrado y el caso sigue bajo investigación

Comunicado Cinema Centro Malecón

Tras lo ocurrido, la empresa operadora decidió cerrar el establecimiento hasta nuevo aviso.

Mientras el Ministerio Público y la Policía continúan las investigaciones para esclarecer todos los detalles.