El caso que conmociona:
5 claves para entender el tiroteo en Cinema Centro Malecón
Ante la conmoción y las dudas del hecho, te damos los datos del caso para que comprendas lo sucedido:
Este domingo se registró un lamentable incidente en la sucursal de Cinema Centro Malecón, ubicada en la avenida George Washington (Malecón), en un horario en que el establecimiento se encontraba cerrado al público.
Ante la conmoción y las dudas del hecho, te damos los datos del caso para que comprendas lo sucedido:
Un intento de feminicidio habría sido el detonante
Las autoridades y la empresa operadora confirmaron que el hecho se originó a partir de un presunto intento de feminicidio, cuando un vigilante privado buscaba a una mujer que laboraba en el lugar.
El agresor era un vigilante privado
El responsable fue identificado como un agente de seguridad subcontratado, mantuvo a una persona bajo amenaza con un arma de fuego.
La intervención policial derivó en un tiroteo
Al ser alertados, agentes de la Policía intentaron controlar la situación, ya que el el atacante tenía a uno de los empleados bajo amenaza.
El saldo: un muerto y un policía herido que luego murió
El vigilante, identificado como Santos Pimentel Lebrón, murió durante el tiroteo.
Mientras que un agente policial resultó gravemente herido y fue sometido a cirugía, pero también falleció.
El agente policial Dary Daniel Andújar Pérez, de tan solo 22 años, perdió la vida en el cumplimiento de su deber dentro del nuevo modelo de patrullaje policial.
El cine fue cerrado y el caso sigue bajo investigación
Tras lo ocurrido, la empresa operadora decidió cerrar el establecimiento hasta nuevo aviso.
Mientras el Ministerio Público y la Policía continúan las investigaciones para esclarecer todos los detalles.