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Alerta por desinformación

Supérate desmiente falso bono de RD$3,000 para mujeres que circula en redes

Exhortó a la ciudadanía a no compartir este tipo de contenido engañoso

¡Atención, beneficiarios de Supérate! Hasta esta fecha podrán utilizar las tarjetas de bandas

¡Atención, beneficiarios de Supérate! Hasta esta fecha podrán utilizar las tarjetas de bandas

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La Dirección de Desarrollo Social Supérate desmintió este miércoles la información que circula en redes sociales y plataformas de mensajería sobre un supuesto bono de RD$3,000 destinado a mujeres durante el mes de abril.

Indicó que no está realizando registros mediante enlaces externos ni solicitando a la población completar formularios digitales para acceder a ayudas económicas.

“Desde la Dirección de Desarrollo Social Supérate (@superaterdo), aclaramos que no se están realizando registros a través de enlaces externos ni se solicita completar formularios para acceder a este tipo de ayudas”, manifestó la entidad a través de un comunicado publicado en Instagram.

Exhortó a la ciudadanía a no compartir este tipo de contenido engañoso y, sobre todo, a evitar suministrar datos personales en páginas no oficiales, ya que podrían ser utilizados de forma indebida.

Asimismo, Supérate reiteró que todos sus programas y servicios se gestionan de manera gratuita y son comunicados exclusivamente a través de sus canales institucionales verificados.

“Para recibir información oficial, verifica siempre la información en nuestras cuentas institucionales”, dijo.

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