Supérate desmiente falso bono de RD$3,000 para mujeres que circula en redes

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La Dirección de Desarrollo Social Supérate desmintió este miércoles la información que circula en redes sociales y plataformas de mensajería sobre un supuesto bono de RD$3,000 destinado a mujeres durante el mes de abril.

Indicó que no está realizando registros mediante enlaces externos ni solicitando a la población completar formularios digitales para acceder a ayudas económicas.

“Desde la Dirección de Desarrollo Social Supérate (@superaterdo), aclaramos que no se están realizando registros a través de enlaces externos ni se solicita completar formularios para acceder a este tipo de ayudas”, manifestó la entidad a través de un comunicado publicado en Instagram.

Exhortó a la ciudadanía a no compartir este tipo de contenido engañoso y, sobre todo, a evitar suministrar datos personales en páginas no oficiales, ya que podrían ser utilizados de forma indebida.

Asimismo, Supérate reiteró que todos sus programas y servicios se gestionan de manera gratuita y son comunicados exclusivamente a través de sus canales institucionales verificados.

“Para recibir información oficial, verifica siempre la información en nuestras cuentas institucionales”, dijo.