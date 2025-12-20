Policía mató joven compartía con amigos

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Un joven perdió la vida en la madrugada de ayer a manos de una patrulla policial en un incidente ocurrido en una intervención mientras el hoy occiso se encontraba compartiendo con algunos amigos en la calle número 2 del sector Camboya, de esta ciudad.

La tragedia ha consternado a familiares y relacionados del fallecido identificado como Víctor Alfonso Reyes Paredes, de 24 años.

Según las versiones, Reyes Paredes murió al ser alcanzado por uno de los disparos realizados por agentes policiales; las demás personas que habían en el lugar lograron huir de la zona del conflicto.

La víctima, quien era oriundo de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, laboraba en una tienda de venta de accesorios para teléfonos celulares y productos de vapeo.

El cadáver de Víctor Alfonso fue levantado por las autoridades y trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), de Santiago, para fines de la autopsia correspondiente.

Mientras la familia y los vecinos piden que se esclarezca el hecho, la Policía Nacional no ha emitido información al respecto.