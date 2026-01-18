Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional, a través de la División de Investigación (DICRIM) de Constanza, en coordinación con el Ministerio Público, investiga la muerte de una pareja que fue atacada a tiros por desconocidos la madrugada de este domingo 18 de enero, en el distrito municipal de Tireo, Constanza, provincia La Vega.

El suceso ocurrió en la marquesina de una residencia ubicada en la calle José A. Durán, donde fueron encontrados sin vida Luis Manuel Batista Zapata, de 55 años, y su novia María Magdalena Páez Jerez, de 35, ambos con heridas múltiples por proyectil de arma de fuego, conforme al levantamiento realizado por las autoridades.

De acuerdo con el informe preliminar, personas en proceso investigación, interceptaron a las víctimas.

El reporte preliminar indica que los atacantes emprendieron la huida del lugar a bordo del vehículo en se desplazaban las víctimas: Toyota Hilux 4x4, blanca, año 2023, placa L473239. Dicho vehículo ya fue recuperado como parte del proceso investigativo.

En el lugar, técnicos de la Policía Científica recolectaron evidencias como parte del proceso investigativo.

Las autoridades informaron que el caso se encuentra bajo investigación, y que conforme avancen las pesquisas se ofrecerán mayores detalles.