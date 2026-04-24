Policía Nacional recupera pasola despojada a ciudadana en Licey al Medio

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago de los Caballeros.– La Policía Nacional informó la recuperación de una pasola que había sido despojada a una ciudadana en el municipio de Licey al Medio el pasado 20 de abril del presente año, hecho que fue captado por cámaras de vigilancia y posteriormente viralizado en redes sociales.

La pasola es marca Suzuki, modelo Address 125, año 1994, color blanco, placa No. K2214760, la cual fue localizada dejada abandonada en la calle principal del sector Canca la Reina en Tamboril, tras persecución y seguimiento realizado por miembros de la División de Recuperación de Vehículos Robados, quienes daban continuidad a las investigaciones relacionadas con este caso.

En el proceso investigativo ya fueron identificados los presuntos autores, por lo que la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, gestiona la solicitud de las órdenes de arresto correspondientes, mientras continúan las labores de búsqueda para lograr la captura de los involucrados y su posterior sometimiento a la justicia, conforme a la ley.

La Policía Nacional reiteró que mantiene un seguimiento activo a este caso y a otros hechos similares, reafirmando su compromiso de enfrentar la delincuencia, recuperar bienes sustraídos y garantizar la seguridad ciudadana.