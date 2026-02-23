Policía Nacional refuerza patrullajes y labores preventivas ante blackout

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional dispuso el reforzamiento y redoble de las labores preventivas en todo el territorio nacional, con énfasis en las zonas consideradas vulnerables, ante el apagón nacional que se registra desde tempranas horas de este lunes.

La información fue ofrecida por el coronel Diego Pesqueira, quien explicó que las medidas, ordenadas por el director general de la institución, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, buscan fortalecer la presencia policial en áreas de alta circulación de personas y de dinamismo comercial.

“Entre las áreas priorizadas figuran los entornos bancarios, supermercados, plazas comerciales y principales arterias comerciales, Metro de Santo Domingo, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir hechos delictivos”, manifestó el vocero policial.

Agregó que el personal de servicio administrativo a las labores operativas también ha sido puesto a disposición para sumarse a los patrullajes preventivos.

“Desde la sede central de la Policía Nacional se coordinan las acciones estratégicas que buscan aumentar la presencia policial en puntos de alta circulación”.

Asimismo, se informó que el propio director general se encuentra supervisando personalmente en el terreno el desarrollo de estos operativos, acompañado de un equipo de oficiales superiores, como parte del seguimiento directo a las disposiciones adoptadas.