Blackout en la República Dominicana: ¿qué han hecho las autoridades para restablecer el servicio eléctrico?

El apagón masivo que afecta a la República Dominicana desde tempranas horas de la mañana se debe a una falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), según informó la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).

A través de un comunicado, la entidad indicó que desde el primer momento del evento fueron activados los protocolos de emergencia y estabilización del sistema.

“Nuestros equipos técnicos, en coordinación con el Organismo Coordinador, las empresas distribuidoras y de generación, se encuentran trabajando de manera continua para la recuperación progresiva y segura del servicio”, aseguró ETED.

Agregó que actualmente se ejecutan las maniobras operativas correspondientes para restablecer la operación del sistema conforme a los procedimientos técnicos establecidos para este tipo de situaciones.

“La prioridad institucional es garantizar una reposición ordenada que preserve la estabilidad del sistema eléctrico nacional y reduzca riesgos asociados a reconexiones no controladas”, enfatizó.

La ETED, además, garantizó que estará ofreciendo actualizaciones oficiales a medida que se consolide la información técnica disponible.

“Exhortamos a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de nuestros canales oficiales”, dijo.