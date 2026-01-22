Policía Nacional rescata adolescente reportado como ausente en Jarabacoa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Jarabacoa.-*Agentes policiales, adscritos a la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim), rescataron a un adolescente de 13 años que había sido reportado como ausente por su madre desde el 21 de enero del 2026, en el municipio de Jarabacoa, La Vega.

El menor, cuya edad se hace reservas, fue localizado en buen estado de salud, tras el despliegue de labores de búsqueda e investigación realizadas por los agentes actuantes, contando además con la colaboración de un ciudadano que alertó sobre su presencia en el sector Café Cola de dicho municipio.

Luego de su rescate, el adolescente fue entregado a su madre y ambos fueron presentados ante las autoridades del Ministerio Público, a fin de que se realicen los procedimientos correspondientes conforme a la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la protección de la niñez y la adolescencia, así como con la atención oportuna de los reportes ciudadanos.