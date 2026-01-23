De Camps juramenta Mesa de los Cinco Pilares en la Regional 12 de La Altagracia y El Seibo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabezó la juramentación de la Mesa de los Cinco Pilares en la Regional 12, que comprende las provincias La Altagracia y El Seibo, consolidando este territorio como parte activa del modelo de diálogo y corresponsabilidad impulsado para fortalecer el sistema educativo público preuniversitario.

De Camps reiteró que la Mesa de los Cinco Pilares se instalará en las 18 Regionales Educativas del país, como parte de la hoja de ruta que guía su gestión y que tiene como eje el fortalecimiento de la gobernanza territorial, llevando la toma de decisiones, la cogestión y la construcción de soluciones directamente al territorio.

“Esta iniciativa tiene el propósito de la materialización de las soluciones, la participación de todos los actores que coincidimos en el objetivo de mejorar la calidad de los aprendizajes y las enseñanzas en las escuelas", sostuvo el ministro.

El ministro explicó que estas mesas regionales permitirán abordar de manera contextualizada los desafíos del sistema educativo, en un espacio permanente de diálogo y acción conjunta de los actores principales del sistema.

De su lado, el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco D’Óleo, detalló que la Mesa de los Cinco Pilares busca fortalecer la comunicación entre todos los sectores, garantizar el seguimiento sistemático de los acuerdos y promover soluciones sostenibles, adaptadas a las realidades de cada territorio.

En el marco del encuentro, el director de Gabinete Ministerial, Ayacx Mercedes, presentó el borrador del “Protocolo de corresponsabilidad para el cumplimiento del horario y calendario escolar”, a representantes del sector estudiantil, directivos nacionales y de la región de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), representantes de las iglesias, de las familias y de la sociedad civil.

Se trata de una herramienta clave para garantizar el derecho a la educación y la continuidad del servicio educativo en todo el territorio nacional, al establecer un mecanismo claro, único y transparente para la gestión y resolución oportuna de las demandas territoriales, gremiales y sociales.

Este borrador de protocolo, resultado del trabajo de la comisión de planificación de la Mesa de los Cinco Pilares, responde a uno de los puntos prioritarios de la hoja de ruta, de una educación que enseñe de verdad, priorizando el cumplimiento del calendario y del horario lectivo.

En ese sentido, Iluminada Rosario, de la Fundación Foro Educativo, resaltó la iniciativa, y afirmó que es la primera vez que el tema del cumplimiento del calendario escolar se trata a profundidad, siendo esta una de los desafíos que más afecta el sector educativo.

Participaron en la reunión la gobernadora provincial, Daysi Francisca De Óleo; el director del Seguro Médico para Maestros (SEMMA), Luis René Canaán; monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la Diócesis Nuestra Señora de La Altagracia; el presidente de la Asociación de Profesores en El Seybo, Nestor Francisco Constanzo; directores distritales, así como representantes gremiales y estudiantiles de dicha regional educativa.