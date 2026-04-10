Policía ocupa armas de alto calibre en Barahona

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informó ayer que ocupó varias armas de alto calibre, durante un allanamiento realizado en una residencia en Barahona, donde también fue detenido un hombre que estaría vinculado al caso.

El parte señala que el operativo fue ejecutado por miembros de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público y otros organismos de seguridad, en cumplimiento de una orden judicial.

Más de 200 municiones

Una nota de la institución del orden señala que en la operación las autoridades ocuparon dos fusiles calibre 5.56, dos armas tipo Uzi y un revólver calibre 38 y más de 200 municiones.

El informe preliminar indica que en la residencia fueron halladas cerca de 190 cápsulas para fusil, municiones adicionales de 9 milímetros y cartuchos calibre 12 y cargadores, armas blancas, equipos electrónicos y otros objetos.

La Policía informó que por el hecho fue detenido Luis Manuel Ruiz Cuevas, alias “El Guardia”, de 35 años, quien será puesto a disposición del Ministerio Público para ser sometido a la justicia, mientras continúan las investigaciones.

En la intervención además participaron agentes de la Policía Preventiva.