Politólogo afirma que falta ajustar Ley PN a su doctrina

El politólogo y experto en seguridad Daniel Pou declaró que la reforma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional tiene que ajustarse a los parámetros de la doctrina policial y que eso no ha sido trabajado.

Asimismo, espera que cuando sea transformado el organismo terminen los intercambios de disparos entre agentes y civiles, en lo que estima que debe encauzarse por sus valores misionales y sean definidos en la doctrina.

“Primero, la doctrina es el fundamento de qué Policía queremos, para qué la queremos, cómo va a actuar esa Policía, cuáles son los protocolos que va a utilizar esa Policía, la relación de la Policía con la sociedad. Nada de eso se ha hecho”, declaró.

Sostuvo que el deber de la Policía es vincularse con otros órganos del Estado y del extranjero, por lo que expresó que una reforma amerita del decálogo, en torno a lo que debe ser la Policía a la que se aspira.

Dijo que aún no conoce el documento de rendición cuentas, protocolo y vínculo con instituciones del Estado y con la sociedad.

Manifestó que una buena entidad policial tiene que estar regida por protocolos inquebrantables y tener contrapeso, o sea, órganos externos a ella que la evalúe, audite y que haga la labor de observación profunda.

También concibe una buena Policía, con un buen currículum de estudios, actualizar el personal constantemente, pagar sueldos decentes que alcancen para vivir, sobre todo, y no tener la característica de un nivel de autonomía excesivo.

El que la Policía haga lo que crea, no lo que corresponde con la política criminal, es algo que no agrada a este conocedor de la función policial. Tampoco ve bien la falta de auditoría interna.

Criticó, además, que agentes violen la ley al incurrir en delitos, violen los debidos procesos y sigan en la entidad.