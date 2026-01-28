Politólogo considera que Donald Trump puso fecha de caducidad a la OTAN

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Donald Trump, durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos 2026, insinuó que Estados Unidos estaría dispuesto a retirarse de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) si Europa no ofrece un mayor respaldo para frenar el ascenso de China. Así lo expresó el politólogo y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Juan González.

El Foro de Davos se celebra anualmente desde 1971 en esta pequeña ciudad suiza y reúne a líderes empresariales, gobernantes, científicos y académicos para analizar los principales desafíos que inciden en la humanidad, con énfasis en la economía, la política, la tecnología, la energía y la defensa. En su edición de 2026, el encuentro se llevó a cabo del 19 al 23 de enero y fue dirigido por primera vez por el copresidente Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, el mayor fondo de inversiones de Estados Unidos y del mundo.

Juan González, politólogo

González recordó que la OTAN fue creada en 1949, en el contexto de la Guerra Fría, con el objetivo de evitar la expansión de la Unión Soviética hacia Europa Occidental.

Indicó que, luego de la caída del Muro de Berlín en 1989, la misión de la organización pareció cumplirse, lo que abrió el debate sobre su razón de ser en el nuevo orden internacional. Sin embargo, los conflictos étnicos y religiosos que surgieron en los Balcanes con la desaparición de la República Federal de Yugoslavia otorgaron a la OTAN el rol de estabilización en este polvorín del Viejo Continente.