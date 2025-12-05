El CNM posesiona nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los jueces titulares y suplentes del Tribunal Superior Electoral (TSE) fueron posesionados esta mañana por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por el presidente del Senado Ricardo de los Santos, miembro del órgano y la magistrada Nancy Salcedo, secretaria del Consejo.

El presidente del Senado resaltó el trabajo realizado por el TSE; Nancy dijo que la República Dominicana goza de estabilidad democrática y que en ese papel el TSE ha jugado un papel fundamental.

Los jueces titulares posesionados son: Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, quien continuará como presidente del TSE; Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz, Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García.

También fueron posesionados los jueces suplentes: Lourdes Teresa Salazar, Juan Cuevas, Juan Manuel Martín Garrido, Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menieur.

Durante el acto el presidente de la Alta Corte, el magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, ratificado para el nuevo mandato de cuatro años, destacó que la República Dominicana goza de una democracia sólida, especialmente en comparación con otros países de la región que atraviesan momentos de gran convulsión.

Expresó que las decisiones adoptadas por el pleno anterior contribuyeron significativamente al fortalecimiento del Estado de derecho y del sistema de partidos políticos.

Informó que, como dato estadístico, señaló que durante los últimos cuatro años el Tribunal dictó más de 22,000 sentencias, correspondientes a los distintos conflictos electorales surgidos en ese período. El acto fue realizado en la sala de audiencia del Tribunal.

Previo al posicionamiento fueron juramentados anoche por el CNM, presidido por el presidente Luis Abinader, en el Palacio Nacional.

Los jueces titulares y suplentes escogidos para integrar el Tribunal Superior Electoral, fueron seleccionados para el período 2025-2029.

En la juramentación también estuvo presente el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

En total fueron seleccionados cinco jueces titulares y sus respectivos suplentes, para un total de 10.

Estos fueron elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura tras agotar la etapa de evaluación de los 41 postulantes preseleccionados para integrar el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las funciones que le confieren los artículos 179 y 215 de la Constitución y el artículo 3 de la Ley número 138-11, que rige el Consejo.

El CNM está compuesto por el presidente Abinader, quien lo preside, los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez; del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la magistrada Nancy Salcedo, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.