Precio canasta básica sigue con ventaja sobre salarios

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

A partir del primero de febrero los trabajadores de las empresas privadas que cobran salario mínimo tendrán un aumento de 8%, con el que se completará el 20% de alza salarial acordado en el Comité Nacional de Salario (CNS) el año pasado, lo que daría más capacidad de compra a los empleados.

Sin embargo, cuando se compara el nuevo sueldo mínimo que devengará un trabajador privado con el costo de la canasta familiar, ese poder adquisitivo no será tan significativo.

Y es que en todo el 2025 la canasta familiar aumentó de precio, alcanzando en diciembre los RD$48,541.84, la nacional, de acuerdo a las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), mientras que el salario mínimo tuvo un solo aumento de 12% en abril.

Con el 8% de aumento, el salario mínimo de los trabajadores de las grandes empresas pasará de RD$27,988.8 a RD$29,988, mientras que los trabajadores de las empresas medianas pasarán de cobrar RD$25,656.96 a ganar RD$27,489.60.

Asimismo, los trabajadores de las pequeñas empresas, que devengan RD$17,193.12, ahora cobrarán RD$18,421.20 y los de las microempresas de RD$15,860.32, pasarán a ganar RD$16,993.20.

Al anunciar el aumento de 20%, en dos partidas, el presidente Luis Abinader aseguró que los trabajadores tendrán mayor capacidad de compra, que se dinamizará la economía y beneficiará al comercio.

No obstante, actualmente el costo de la canasta familiar de la población más pobre supera por mucho a los salarios que pagarán las medianas, pequeñas y microempresas.

Por ejemplo, el salario de los trabajadores de las microempresas, RD$16,933.20, será superado en más de RD$12,000 por la canasta familiar de la población más pobre, ya que esta cerró en diciembre del 2025 en RD$29,137.89.

Solo el salario mínimo mayor de RD$29,988, superará con RD$851.00 la canasta familiar del primer quintil, ya que los demás quedan por debajo.