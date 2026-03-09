Premio Mujeres del Poder Judicial 2026 reconoce excelencia y compromiso

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Poder Judicial dominicano entregó este lunes la segunda edición del premio Mujeres del Poder Judicial 2026, en el cual juezas y servidoras judiciales fueron reconocidas a nivel departamental y nacional por su labor, compromiso y excelencia en el servicio en sus funciones y pensionadas, y se otorgó reconocimiento póstumo a aquellas que dejaron un legado de trabajo ético.

En esta versión, bajo el lema “Mujeres que florecen y transforman su entorno”, fueron reconocidas un total de 30 damas en las categorías: servicio jurisdiccional, servicio administrativo judicial y de apoyo, aporte al acervo judicial dominicano y apoyo a la labor institucional del Poder Judicial. Adicional se realizó un reconocimiento especial y dos póstumo.

Durante el acto, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina aseguró que la mujer que integra el sistema de justicia es un ente productivo con una capacidad estratégica inigualable.

El magistrado Henry Molina destacó el rol fundamental de la mujer dentro del sistema de justicia, calificándola como el "corazón del Poder Judicial".

En su intervención, Molina resaltó con orgullo que la institución cuenta con una fuerza laboral predominantemente femenina, donde las mujeres representan el 64% de la nómina, siendo ellas quienes sostienen la operatividad y el servicio diario de la justicia dominicana.

“No aceptamos que la mujer sea una cuota que hay que cumplir o un requisito para aparentar equidad; nuestro compromiso es asegurar que las mujeres tengan voz y voto en las decisiones que definen el rumbo del país. Cuando las mujeres participan plenamente, nuestras instituciones encuentran el equilibrio necesario para que los procesos fluyan con integridad”, aseguró el Juez presidente.

Por su lado, la magistrada Nancy Salcedo, jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, manifestó que el Premio a las Mujeres del Poder Judicial es una iniciativa que refleja el compromiso de la institución con el reconocimiento al mérito, la excelencia y la equidad.

“Este premio surge como una respuesta concreta a la necesidad de visibilizar y valorar la trayectoria, el desempeño y los aportes significativos de las mujeres que, desde distintas funciones jurisdiccionales, administrativas y de apoyo, contribuyen diariamente al fortalecimiento del sistema de justicia dominicano”, dijo la jueza Salcedo.

En el acto de premiación, la arqueóloga dominicana, Kathleen Martínez y la escritora e investigadora Senior de Género, Ylonka Nacidit-Perdomo, dictaron la conferencia “El

derecho ancestral de las mujeres «al saber» de la/su memoria y, de las otras. ¿Porque Kathleen Martínez?”.

Las galardonadas

En el renglón Servicio Jurisdiccional fueron reconocidas: la magistrada María Garabito Ramírez, jueza de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en Santiago, las juezas de corte Leonor Reyes Canalda y Francisca García Fadul, Sagrario del Río Castillo, jueza del Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís, en Puerto Plata Miguelina Beard Gómez, jueza de Corte de apelación y su par de San Juan de la Maguana, Ramona Aquino Cepeda.

Mientras que en el Departamento Judicial de La Vega fueron premiadas las juezas Lucrecia Rodríguez Ramírez, Miguelina Vargas Santos de San Francisco de Macorís, Dayana Gil Díaz de San Cristóbal, Yenny Muñoz Muñoz de Santo Domingo y Ana Jiménez Ventura de Montecristi.

En la Categoría servicio administrativo judicial y de apoyo fueron reconocidas: María Núñez Valerio (Distrito Nacional), Seneida Marcelino Reyes (Santiago), Carmen Cueto (San Pedro de Macorís), Ana Guzmán Pérez (San Juan de la Maguana), Ana Jiménez Gómez (La Vega), Yanilka Fabián (San Francisco de Macorís), Lisadeidy Rivera Olivo (Santo Domingo), Rafaelina Martínez Aquino (San Cristóbal), Genny Montilla Pérez (Barahona) y Cesarina Rodríguez por Montecristi.

En el reglón Apoyo a la labor Institucional del Poder Judicial las distinguidas son: las magistradas Esmirna Gisselle Méndez (Distrito Nacional); Iris Duarte Duarte (San Francisco de Macorís) y Aura Genao Pérez (Montecristi); también, la secretaria Yorki Brito Rivera (San Pedro de Macorís).

Finalmente, en el renglón aporte al acervo judicial dominicano y formación jurídica las galardonadas son las juezas Kenya Romero (Distrito Nacional), Felicita Pérez Victoriano (Santiago), Ana Pérez Zapata (San Pedro de Macorís), Martha Cristina Villafaña (San Francisco de Macorís) y Arelis Ricourt por el Departamento Judicial de La Vega.

Con el galardón nacional las reconocidas fueron: Renglón Servicio jurisdiccional: María Garabito Ramírez, jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia; en Servicio administrativo judicial y de apoyo, Carmen Cueto, secretaria de la Segunda Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de San Pedro de Macorís.

Mientras que, en la categoría Apoyo a la labor institucional del Poder Judicial fue distinguida Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, jueza presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y en el renglón Aportes al acervo judicial dominicano y formación jurídica Martha Cristina Díaz Villafaña, jueza presidenta de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís y coordinadora departamental adjunta.

Recibió reconocimiento especial en la categoría de pensionada la magistrada Marcelina Hernández Japa, que desempeñó sus funciones como jueza por más de 33 años.

De manera póstuma fueron reconocidas la magistrada Margarita Tavares, jueza de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, destacada por su integridad, compromiso con la justicia, sus contribuciones doctrinales y defensa de derechos humanos, dejando un legado imperecedero en el sistema judicial y doña Grimilda Acosta de Subero por haber ejercido la función judicial de forma honorable que impactó de manera positiva el servicio de justicia, en el trato distinguido a las personas usuarias y realizar su labor con esmero y alto sentido de compromiso y pertenencia institucional.

El premio

El Consejo del Poder Judicial considerando el gran número de mujeres valiosas con que cuenta este poder del Estado, en sesión ordinaria núm. 07-2023 de fecha 7 de marzo de 2023, instauró el “Premio a las Mujeres del Poder Judicial”, con el objetivo de reconocer a las juezas y servidoras judiciales que exhiban un alto nivel de eficiencia en el desempeño de sus funciones, tomando en cuenta el tiempo de servicio en la institución, excelencia en la evaluación del desempeño, aportes al fortalecimiento del servicio, así como otros méritos en favor de la labor que desempeña.

