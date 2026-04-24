La nueva OMSA comienza este domingo

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La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) se prepara para iniciar este próximo domingo una nueva etapa de relanzamiento institucional, comenzando por uno de los corredores más importantes y transitados del Gran Santo Domingo: el Corredor 27 de Febrero.

Esta nueva etapa no solo traerá autobuses renovados. También incorporará un componente innovador que transformará la forma en que miles de dominicanos acceden al transporte público, especialmente en un contexto en el que el costo del combustible y los gastos diarios presionan cada vez más la economía familiar.

La OMSA ofrecerá este domingo todos los detalles de esta transformación, orientada a una movilidad más cómoda, moderna, integrada y económica para los usuarios.

El Corredor 27 de Febrero impacta a decenas de miles de pasajeros diariamente, al conectar zonas estratégicas de Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

OMSA

Según pruebas y estimaciones recientes, este corredor puede movilizar entre 35 y 75 autobuses en hora pico, con capacidad de hasta 90 pasajeros por unidad, lo que representa un flujo superior a 6,000 personas por hora en sus tramos más críticos.

Esta primera fase marca el inicio de una OMSA más moderna, funcional y cercana a las necesidades reales de la gente, con una visión que no solo busca mejorar el servicio, sino también facilitar que los ciudadanos puedan desplazarse más lejos, con mayor comodidad y menor impacto en sus bolsillos.

El Corredor 27 de Febrero inicia en la zona de Induveca, próximo a la carretera de Manoguayabo, y recorre toda la avenida hasta llegar a la avenida Hípica, próximo al Hipódromo V Centenario, consolidándose como un eje estratégico de movilidad urbana en el Gran Santo Domingo.

Este domingo, la OMSA dará a conocer las novedades de esta transformación, cómo funcionará su integración con otros sistemas de transporte y qué significará para los miles de dominicanos que diariamente se movilizan por este importante corredor.

La nueva OMSA comienza este domingo. Y comienza rodando por la 27 de Febrero.