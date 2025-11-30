Preocupación del Instituto Duartiano por acuerdo de RD y EE.UU. sobre operaciones militares

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El doctor Wilson Gómez Ramírez, quien es presidente del Instituto Duartiano, dice estar muy preocupado por la firma del acuerdo el pasado miércoles entre la República Dominicana y los Estados Unidos, en lo concerniente a “la operación desde el territorio nacional de autoridades de otra nación y operaciones que implican el trasiego de armamentos, porque no es solo combustibles, y ya eso amerita un análisis y una reflexión”.

A tales efectos, Gómez Ramírez dijo que el Instituto convocó a su Junta Directiva Nacional a una reunión especial de urgencia, a la luz de los tratados invocados y de la Constitución de la República, para fijar su posición.

“Naturalmente, nosotros, como he dicho, tenemos la preocupación; de hecho, estamos muy preocupados con lo que está ocurriendo, y eso es lo que implica que se emita una posición clara que tiene que ir en la línea de vehemencia y sentido de responsabilidad con que el propio Duarte actuó”, precisó el jurista al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

Aclaró que, con respecto a los crímenes transnacionales, hay una decisión del mundo en colaborar y ayudar, de hacer esfuerzos porque la modalidad de ese crimen sea enfrentada por los distintos países, y eso no se discute.

Sin embargo, recordó que “con frecuencia se argumentan cosas y nosotros somos testigos de excepción de lo que pasó aquí en 1965 y el alegato de salvar vidas y eso devino en una situación muy difícil para la patria, como consecuencia de esa incursión y esa cantidad de soldados con una intromisión en un asunto que era de los dominicanos, que lo pudimos haber resuelto”.

“Y otros argumentos que se han expuesto, acciones en otros países donde se alegan armas nucleares, y cuando usted va a ver, no hay nada de eso, pero se produjo una incursión y costó vidas y la existencia de líderes a esas naciones”, abundó.

El presidente del Instituto Duartiano dijo que todos esos precedentes colocan al país en una trayectoria de hacer reservas porque un argumento no necesariamente retrata la realidad.

“Ahora, la República Dominicana tiene que preservar su ámbito de soberanía y mantener su moral al más alto nivel, porque de las actuaciones impropias se derivan riesgos, ya que nosotros hemos tenido moral para reclamar la autonomía, independencia y autodeterminación, porque hemos tenido el cuidado. Hasta en los momentos más difíciles nosotros hemos sido cuidadosos, también ser enérgicos, claros y responsables”, aconsejó el profesional del derecho.