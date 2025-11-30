Multitud acude a la marcha convocada por la Fuerza del Pueblo contra crisis económica y social

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Una multitud se ha dado cita desde tempranas horas de este domingo en la intersección de las calles Albert Thomas y Nicolás de Ovando, en el Distrito Nacional, donde el partido Fuerza del Pueblo (FP) convocó una marcha en protesta por diversos problemas que, aseguran, afectan a la población dominicana.

Cientos de participantes, vestidos de verde -color distintivo de la organización-, portaban pancartas, banderines y cornetas mientras afirmaban que la caminata busca “defender los derechos del pueblo, porque no se aguanta más el alto costo de la vida”.

La manifestación, que culminará en la avenida Duarte con México, fue anunciada previamente por la dirección de FP como una marcha contra los apagones, la inseguridad ciudadana y el encarecimiento de productos y servicios básicos.

También reclaman la indexación salarial, la falta de agua potable, los altos precios de los medicamentos y otras situaciones que, aseguran, golpean el día a día de la ciudadanía.

El partido explicó que la marcha responde a problemáticas como el alto costo de los alimentos, el deterioro de los servicios de salud, la falta de apoyo a sectores productivos y las dificultades que enfrentan comunidades vulnerables.

El recorrido abarcará los sectores La Zurza, Simón Bolívar, Ensanche Capotillo, Villas Agrícolas, Villa Juana, Villa Consuelo y Mejoramiento Social, hasta finalizar entre San Carlos y Villa Francisca.