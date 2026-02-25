Presa por cantar Himno Nacional

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Santo Domingo, (EFE).- La Policía Nacional detuvo a una mujer de 64 años en la provincia de Espaillat tras viralizarse un video donde canta el himno nacional al ritmo del dembow, género urbano popular en el país, informó la institución.

El suceso ocurrió en un lugar de diversión de una comunidad de la provincia de Espaillat, confirmó la institución a EFE. La mujer, de 64 años, fue apresada tras la difusión de un video en redes sociales en el que interpreta el himno nacional con ese ritmo urbano. Las leyes establecen que el himno dominicano debe ser interpretado con solemnidad y respeto, prohibiéndose movimientos ajenos a su propia ejecución.